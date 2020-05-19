HP ProBook серии 4хх G7: новая рабочая сила

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1809
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 819
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3195
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2403
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4689
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
8
5
5
6
10 французских вертолетов получат украинские пограничники
10 французских вертолетов получат украинские пограничники
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Видео
Все видео
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
Создали браслет-антисептик - как он работает
Создали браслет-антисептик - как он работает
В NASA показали видео предстоящего приземления марсохода
В NASA показали видео предстоящего приземления марсохода
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 243
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7362
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 279
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5364
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 675
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 11:55

HP ProBook серии 4хх G7: новая рабочая сила

  Комментировать

Обновленная линейка бизнес-ноутбуков НР призвана стать залогом успешной работы сотрудников компании в офисе и за его пределами.

Ноутбуки HP ProBook - мобильные ПК, идеально соответствуют требованиям современного бизнеса. Устройства со строгим стильным дизайном, сочетают функциональность и производительность с относительно доступной цене. Устройства поддерживают современные технологии защиты данных, и с позволят выйти на новый уровень производительности и профессионализма. Планомерное обновление модельных рядов обеспечивает пользователей современными функциями и технологиями защиты.

  Обновленная линейка бизнес-ноутбуков НР призвана стать залогом успешной работы сотрудников компании в офисе и за его пределами
Обновленная линейка бизнес-ноутбуков НР призвана стать залогом успешной работы сотрудников компании в офисе и за его пределами

Больше мощности

Главная особенность обновленной линейки HP ProBook - модели изготовлены с использованием всего спектра новейших процессоров Intel Core 10-го поколения: доступных Core i3, универсальных Core i5 и мощных моделей Core i7. Ноутбуки используют процессорную графику Intel UHD Graphics 620, также ряд конфигураций оборудована дискретным видеоядром GeForce MX130 / МХ250 или AMD Radeon 530 с двумя гигабайтами видеопамяти. Новые HP ProBook оснащены современным беспроводным двухапазонниим модулем Wi-Fi 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое соединение с Интернет по сравнению с адаптерами предыдущего поколения.

Больше возможностей

Наиболее компактным из новинок есть модели HP ProBook 430 G7 с диагональю 13,3 дюйма и HP ProBook 440 G7 диагональю 14 дюймов, ориентированные на использование в дороге. Модели HP ProBook 450 G7 и HP ProBook 470 G7 с диагоналями 15,6 и 17,3 дюйма предназначены для использования в офисе. В зависимости от конфигурации новинки могут комплектоваться как экранами Full HD, так и более доступными матрицами HD + с покрытием, препятствующим образованию бликов. Обновленный модельный ряд также включает в себя модели с сенсорными экранами. Новинки оборудованы HD-камерами с разрешением 720p для эффективного общения во время видеоконференций, и чувствительным цифровым микрофоном с функцией шумоподавления.

Лучшая защита

Новые HP ProBook укомплектованы платформой TPM 2.0 и рядом фирменных технологий HP для защиты данных. Защита браузера HP Sure Click позволяет запускать сайты в изолированной среде, что исключает их влияние на ОС или другие веб-страницы. Современное решение HP Sure Sense основан на технологиях искусственного интеллекта для защиты от вредоносного кода гарантирует пользователям дополнительную защиту, когда они работают вне офиса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «HP ProBook серии 4хх G7: новая рабочая сила». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Первый современный цирк придумал военный кавалерист

В кинотеатре сгорели дети

Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы

Вышел в свет первый iPhone

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 20082
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 9972
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице Просмотров: 8163
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7857
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 7776
Техника
Массовая хакерская атака в Telegram: как не потерять аккаунт
Массовая хакерская атака в Telegram: как не потерять аккаунт Просмотров: 117
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
 Просмотров: 126
AR-очки от Apple смогут менять яркость окружающего мира
AR-очки от Apple смогут менять яркость окружающего мира Просмотров: 153
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
 Просмотров: 945
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
99% эффективности: создали устройство для сверхбыстрой Covid-диагностики
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на ситуацию в США
7
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
Корбан впервые прокомментировал смерть сына
1
В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
Голосов: 666
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть