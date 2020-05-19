HP ProBook серии 4хх G7: новая рабочая сила

Обновленная линейка бизнес-ноутбуков НР призвана стать залогом успешной работы сотрудников компании в офисе и за его пределами.

Ноутбуки HP ProBook - мобильные ПК, идеально соответствуют требованиям современного бизнеса. Устройства со строгим стильным дизайном, сочетают функциональность и производительность с относительно доступной цене. Устройства поддерживают современные технологии защиты данных, и с позволят выйти на новый уровень производительности и профессионализма. Планомерное обновление модельных рядов обеспечивает пользователей современными функциями и технологиями защиты.

Обновленная линейка бизнес-ноутбуков НР призвана стать залогом успешной работы сотрудников компании в офисе и за его пределами

Больше мощности

Главная особенность обновленной линейки HP ProBook - модели изготовлены с использованием всего спектра новейших процессоров Intel Core 10-го поколения: доступных Core i3, универсальных Core i5 и мощных моделей Core i7. Ноутбуки используют процессорную графику Intel UHD Graphics 620, также ряд конфигураций оборудована дискретным видеоядром GeForce MX130 / МХ250 или AMD Radeon 530 с двумя гигабайтами видеопамяти. Новые HP ProBook оснащены современным беспроводным двухапазонниим модулем Wi-Fi 6, что обеспечивает более стабильное и быстрое соединение с Интернет по сравнению с адаптерами предыдущего поколения.

Больше возможностей

Наиболее компактным из новинок есть модели HP ProBook 430 G7 с диагональю 13,3 дюйма и HP ProBook 440 G7 диагональю 14 дюймов, ориентированные на использование в дороге. Модели HP ProBook 450 G7 и HP ProBook 470 G7 с диагоналями 15,6 и 17,3 дюйма предназначены для использования в офисе. В зависимости от конфигурации новинки могут комплектоваться как экранами Full HD, так и более доступными матрицами HD + с покрытием, препятствующим образованию бликов. Обновленный модельный ряд также включает в себя модели с сенсорными экранами. Новинки оборудованы HD-камерами с разрешением 720p для эффективного общения во время видеоконференций, и чувствительным цифровым микрофоном с функцией шумоподавления.

Лучшая защита

Новые HP ProBook укомплектованы платформой TPM 2.0 и рядом фирменных технологий HP для защиты данных. Защита браузера HP Sure Click позволяет запускать сайты в изолированной среде, что исключает их влияние на ОС или другие веб-страницы. Современное решение HP Sure Sense основан на технологиях искусственного интеллекта для защиты от вредоносного кода гарантирует пользователям дополнительную защиту, когда они работают вне офиса.