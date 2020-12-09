Honda создала робота поводыря, который может водить детей в школу

Устройство пригодится для детей, которые самостоятельно ходят в школу и для пожилых людей. Фото:techinside.com

Компания Honda расширила торговый ассортимент. Создала миниатюрного робота Ropot для мониторинга слепых зон на дороге во время движения пешехода. Устройство пригодится для детей, которые самостоятельно ходят в школу и для пожилых людей.

Робот-путешественник простой в использовании. По размеру он не больше ладони взрослого человека. Его можно закрепить на одежду или на пояс портфеля.

Чтобы активировать устройство, надо ознакомить его с маршрутом. Для этого достаточно один раз преодолеть путь, который пользователь планирует в дальнейшем отслеживать.

Сначала Ropot изучает маршрут, запоминает пешеходные переходы и слепые зоны. А в следующий раз уже самостоятельно напоминает ребенку особенности дороги, когда нужно посмотреть направо, прежде чем переходить дорогу. Это он делает с помощью звуковых и тактильных предупреждений.

Устройство самостоятельно обнаруживает транспортные средства спереди, сзади ребенка и предупреждает его. Методика информирования очень похожа на одноименную функцию только в транспортном средстве.

Благодаря встроенному трекера родители могут контролировать местонахождение ребенка или человека пожилого возраста.

Сейчас компания Honda не сообщает точную дату презентации. Но известно, что они завершили последний этап опытов - успешно.

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