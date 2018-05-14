Гриневич готовит Порошенку и Гройсману "коллапс учебников"

Министерство образования и науки с большой вероятностью не обеспечит всех школьников новыми учебниками до начала учебного года. Это станет неприятным "подарком" министра Лилии Гриневич президенту и премьер-министру. Об этом пишет "Зеркало недели", публикуя интервью с президентом Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александром Афониным.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич

"Существует угроза, что без новых учебников на праздник Первого звонка пойдут не только десятиклассники, но и пятиклассники и даже первоклассники. И тогда будет сорван не только старт учебного процесса и реализации концепции "Новой Украинской школы". Оставив школьников без учебных материалов из-за непрофессиональных действий своих подчиненных в сфере учебного книгоиздания, министр образования и науки Лилия Гриневич сделает медвежью услугу президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, которым на старте избирательного сезона придется добавить еще и "коллапс учебников", - пишет издание.

Отмечается, что осенью 2018 года для учеников 1-х, 5-х и 10-х классов школ будет необходимо более 17 млн ​​экземпляров учебников. Чтобы изготовить такое количество книг, печать следовало начинать еще в феврале, так как месячные возможности отечественной полиграфии ограничены 2,5-3 млн. экземплярами. Однако до сих пор не напечатано ни одного учебника.

"Тендерный комитет Института модернизации содержания образования, который осуществляет закупку учебной литературы, до сих пор проводит с издательствами переговоры по согласованию цены и существенных условий договоров о выдаче учебников", - заявил Александр Афонин.

По его словам, причина длительных переговоров по согласованию цены - ошибочно сформированная Институтом модернизации содержания образования средняя стоимость издания учебника.

"Если посмотреть в бюджет МОН 2017 года, то средняя стоимость изготовления учебника составляла 35 гривен. В этом году на издание одного учебника для 10-го класса заложено почти 39 гривен, для первого класса - это тоненькие книжечки по 128 страниц - 35 гривен. А вот стоимость учебника для 5 класса объемом в среднем 260-280 страниц определена в 30 гривен. То есть, учебник большего объема стоит дешевле, чем в два раза тоньше книжечка", - рассказал Афонин.

Он добавил, что напечатать качественный учебник за 30 гривен невозможно, потому что такая цена не учитывает объективной ситуации на рынке. А печать учебников за рубежом обойдется значительно дороже.

"Государственных средств хватит лишь на несколько миллионов экземпляров, в то время как нужно почти два десятка миллионов. Поэтому это не выход", - отметил президент УАИК.

Как сообщалось, Министерство образования и науки не успеет напечатать учебники для 10-х классов школ к началу учебного года. В 2015 году отсутствие в школах новых учебников для 4-7 классов стали одной из причин отставки тогдашнего министра образования и науки Сергея Квита.