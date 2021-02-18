Города проседают под собственной тяжестью. Чем это опасно

Тяжелые мегаполисы могут изменить уровни литосферных плит. Фото: pixabay.com

Современные мегаполисы настолько застроены, что под ними прогибается внешняя оболочка Земли - литосфера.

Это особенно опасно для городов на побережье, ведь из-за повышения уровня моря им все больше угрожают подтопления, говорится в исследовании геофизика Тома Парсонса в научном журнале AGU Advances.

Миграция людей в города постоянно увеличивается. Если сейчас там живет около 50% населения планеты, то в 2050 году эта доля может достичь 70%. А это, в свою очередь, увеличивает и массу мегаполисов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему города становятся угрозой для человечества – на STEM is FEM обсудили проблемы современной урбанистики

В качестве примера исследователь приводит город Сан-Франциско в Калифорнии, США. Его вес составляет примерно 1,6 трлн кг. Такая огромная масса может повлечь изменение уровней литосферных плит Земли. За все время Сан-Франциско просело на 8 см. А вот уровень моря к 2050-му может повыситься на 30 см. Ученый считает, что для более детального анализа возможных зон подтопления необходимо использовать снимки со спутника и самолетов.

За 10 лет миграция существенно изменит мир. Он урбанизируется. К 2035 году территория городов в мире вырастет вдвое, по прогнозам ООН. Построят столько городских территорий, как за предыдущие 6 тыс. лет. Уже сейчас урбанизация идет втрое быстрее, чем растет население. Эти процессы будут ускоряться. Города будут играть мультинациональную роль.