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четверг, 11 февраля 2021 13:46

Google тестирует новую тему для своего поисковика

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За последние сутки в сети появилось сразу несколько упоминаний и скриншотов темной темы в поиске Google.

Google подтвердила, что это было тестирование темной темы, но не уточнила сроки ее массового запуска, сообщает Keddr.

Автор: Keddr
  Google тестирует новую тему для своего поисковика
Google тестирует новую тему для своего поисковика

Компания провела очередное тестирование среди ограниченного количества пользователей. В январе она уже проводила подобный тест.

Автор: Keddr
  Google тестирует новую тему для своего поисковика
Google тестирует новую тему для своего поисковика

Темный режим в поиске Google будет включаться автоматически. Такие нововведения необходимы для того, чтобы соответствовать теме операционной системы. В целом же дизайн страницы поиска никак не изменится. Кроме того, в качестве фона компания использует темно-серый цвет.

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Разработчики Microsoft начали тестировать ночной режим в текстовом редакторе Word. Они сделали возможным изменения цвета "полотна" в документе на темный.

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11
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