Google перестанет собирать данные пользователей

После появления App Tracking Transparency произошли изменения на рынке цифровой рекламы Фото: reuters.com

Google намерен ограничить рекламодателям возможность следить за пользователями Android-устройств.

Компания заменит буквенно-цифровые идентификаторы, связанные с отдельными смартфонами, пишет Mind со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как именно будут выглядеть новые системы отслеживания программ, неизвестно. Предполагается, что смартфоны будут отслеживать использование программ и анализировать их прямо на устройстве, а не отправлять данные об использовании третьим лицам.

В Alphabet (материнская компания Google) заявили, что будут поддерживать существующие идентификаторы смартфонов по крайней мере в течение ближайших двух лет.

Компания обещает сообщать область о будущих изменениях в политике конфиденциальности и сотрудничать с ее представителями для разработки альтернативных решений.

Данные пользователей – это основа огромного бизнеса, в частности в области таргетированной рекламы.

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В 2020 году аналогичное мероприятие ввела Apple, требуя от разработчиков приложений требовать разрешение на сбор персональных данных и отправку третьим лицам.

После появления App Tracking Transparency произошли изменения на рынке цифровой рекламы: участники стали жаловаться на сокращение прибыли.

С самого начала с острой критикой нововведений выступал Facebook. Компания заявляла, что изменения приведут к более чем 50% снижению доходов разработчиков.

В Facebook опасались, что из-за ограничений iOS снизится CPM, стоимость показа объявлений пользователям и эффективность рекламы в целом.

Опасения были не напрасны: в результате из-за новшеств от Apple Meta недосчиталась $10 млрд потерянной продажи в 2021 году. Как отмечает WSJ, внедрение App Tracking Transparency стало одним из факторов, способствовавших сокращению рыночной стоимости Meta.

Принятие App Tracking Transparency повлекло за собой резкое падение цен на мобильную рекламу на iPhone.

По данным Flurry, занимающимся анализом мобильных приложений, к маю 2021 года 80% пользователей iOS по всему миру использовали версии iOS с включенным App Tracking Transparency. Исследователи обнаружили, что только 25% программ запрашивают у пользователей разрешение отслеживания определенных действий.