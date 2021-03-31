Google готовит бюджетные наушники фото: ITC.ua

Американская корпорация Google работает над созданием беспроводных наушников Pixel Buds A. Их будут предлагать в двух новых цветах - белом и зеленом.

Визуально новинка будет напоминать оригинальную версию Pixel Buds, за исключением нескольких изменений, сообщает Pingvin.Pro.

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Белая модель будет иметь полностью белый корпус. Зеленый вариант будет использовать более темный оттенок, чем Quite Mint у модели 2020 года. Наушники будут иметь сенсорное управление как для управления мультимедиа, так и для доступа к Google Assistant.

Сейчас цена неизвестна, но обозначение "A" предусматривает бюджетный вариант.

В ближайшие недели у части пользователей YouTube появятся изменения. Сейчас видеосервис тестирует несколько новых интерфейсов, в которых не будут отражать количество дизлайкив.