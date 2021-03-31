Google будет рекомендовать водителям экологически чистые маршруты фото: David Martin / Unsplash

Карты Google будут рекомендовать водителям маршруты, которые являются наиболее экологичными. Новая функция является частью обязательства компании в борьбе с изменением климата.

В конце года эту функцию запустят в США, информирует Google.

При запуске приложения маршрут по умолчанию будет "экологически чистым", если пользователи не откажутся от него. Если альтернативные маршруты будут значительно быстрее, Google предложит варианты и позволит пользователям сравнить предполагаемый уровень загрязнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билл Гейтс хочет остудить Землю

Карты будут предлагать пользователям различные виды транспорта с учетом личных предпочтений и популярных способов передвижения в конкретном городе.

Американский технологический гигант заявил, что давно разработал экологически безопасные методы, приносящие пользу окружающей среде, и обещал отказаться от выбросов углерода до 2030 года.

Китайский зонд Тяньвень-1 сделал необычные фотографии Марса. На них зафиксирована серповидная планета с четкой текстурой поверхности.