Глобальное потепление может привести к появлению доисторических вирусов

Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заметил Раи Квон Чунг. Фото: Pixabay

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к "пробуждению" неизвестных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества. Об этом заявил советник генсека ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

По его словам, невозможно предсказать, какой вирус из "существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад" может появиться вновь, пишет "Корреспондент".

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"Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", - заявил профессор.

Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заключил Рае Квон Чунг.

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