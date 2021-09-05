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понедельник, 06 сентября 2021 02:52

Глобальное потепление может привести к появлению доисторических вирусов

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Глобальное потепление может привести к появлению доисторических вирусов
Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заметил Раи Квон Чунг. Фото: Pixabay

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к "пробуждению" неизвестных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества. Об этом заявил советник генсека ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

По его словам, невозможно предсказать, какой вирус из "существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад" может появиться вновь, пишет "Корреспондент".

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"Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", - заявил профессор.

Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заключил Рае Квон Чунг.

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима.

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