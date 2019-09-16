Главное не уступать: озоновая дыра неожиданно уменьшилась

Такого размера дыра последний раз была 30 лет назад. Фото: BBC.

Озоновая дыра над Антарктидой рекордно уменьшилась за последние 30 лет. Она не открылась году, как это происходило раньше.

Европейская служба мониторинга атмосферы проекта "Коперник" утверждает, что пока дыра занимает вдвое меньшую площадь чем обычно в середине сентября, передает BBC.

Наибольшие потери озона наблюдаются во время антарктической весны, именно в сентябре-октябре. Это происходит из-за нарушения баланса в процессе уничтожения газа в атмосфере химическими веществами, которые содержат хлор и бром.

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На прошлой неделе площадь дыры составляла 5 млн кв. м. В прошлом году она превысила 20 млн. кв. м. В 2017-м дыра была чуть больше 10 млн. кв. м.

Заместитель руководителя службы мониторинга Ричард Энгелем говорит, что небольшой размер, который наблюдается в этом году, является обнадеживающим. Но предостерегает от уступчивости.

"Сейчас должны рассматривать это как интересную аномалию. Надо узнать больше о том, что это повлекло", - добавил ученый.

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