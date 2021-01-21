Французы изобрели устройство, которым казнили людей 185 лет

Французы провели последнюю публичную казнь в 1939 году. Фото: livejournal.com

В этот день 1790 года создали первую в мире гильотину.

Это устройство для отрезания головы, применяли его для смертной казни. Популярность приобрело во время Французской революции. Тогда под его лезвием погибли более 15 тыс. человек.

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Считают, что гильотину сконструировал доктор Жозеф Гильотен, однако это утверждение оказалось ошибочным. Поскольку это устройство для смертной казни существовало задолго до рождения Гильотена. Он лишь предложил применять его массово.

Гильотину современники ее использования называли "орудием гуманной казни", поскольку такая смерть была менее болезненной, в отличие от повешения.

Гильотину применяли во Франции 185 лет. За годы ее функционирования она лишила жизни короля с королевой, революционеров, а также тысячи мнимых и настоящих преступников.

Последней публичной казнью во Франции с помощью гильотины стала смертная казнь Ойгена Вейдман, убийцы 7 человек. Ее провели 17 июня 1939 года в Версале. Казнь состоялась в 4:50, когда уже рассвело. Поэтому ее удалось заснять. После этого от публичных казней отказались.

Однако в других странах гильотину использовали до 1977 года. Последним казненным был тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный на смерть за пытки своей знакомой, 21-летней Элизабет Буске.

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