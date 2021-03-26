Фирменные смартфоны Xiaomi могут подорожать фото: itc.ua

Старший вице-президент Xiaomi Ван Сян сообщил о возможном подорожании фирменных смартфонов. Это связано с дефицитом микросхем.

Xiaomi ищет способы оптимизации производственных процессов, но сдерживать рост цен становится все сложнее, информирует iTech.ua.

"Мы сделаем все возможное, чтобы предложить потребителям лучшую цену, которую можем. Но, возможно, в некоторых случаях нам придется перевести часть увеличения стоимости на потребителя", - отметил Ван Сян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft готовит новые геймпады для Xbox

Пандемия вызвала большой спрос на электронику, поэтому производители микросхем не могут справиться с заказами. Дефицит чипов в первую очередь затронул автомобильную промышленность, но потом начал влиять и на другие отрасли.

Аналитики считают, что дефицит полупроводников сохранится до конца года.

Анкету о приеме на работу, которую заполнил Стив Джобс в 1973 году, продали на аукционе в Лондоне за $222 400 - приблизительно 6 млн 227 тыс. грн.