Facebook предоставлял Google доступ к переписке миллионов пользователей

Facebook и Google обвинили в раскрытии личной информации. Фото: theguardian.com

Компанию Google обвинили в нарушении правил антимонопольного законодательства на рекламном рынке и сговоре с Facebook.

Об этом сообщило издание CNBC.

Компании якобы договорились избегать конкуренции на рынке интернет-рекламы и заранее продумывали свои действия во время аукциона, на которых проходило распределение рекламы.

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Facebook обвинили в предоставлении Google доступа к переписке в Whatsapp миллионов американцев, включая фото, видео и аудио контент.

По словам представителей Google, предоставление доступа к контенту неправильно поняли, ведь это было просто резервное копирование, чтобы упростить перенос сообщений из одного устройства на другое.

Недавно стало известно, что компьютерные сети федерального правительства США подверглись серьезной кибератаке, которая продолжается.