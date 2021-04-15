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четверг, 15 апреля 2021 15:46

Facebook и Instagram получат новую функцию

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Facebook и Instagram получат новую функцию
Facebook и Instagram получат новую функцию фото: headtopics.com

Соцсети Facebook и Instagram начали тестировать новую функцию. Речь идет о скрытии лайков к своим постам.

Пользователи смогут самостоятельно выбрать, скрывать лайки или нет, информирует Techcrunch.

Считают, что такая функция поможет снизить социальное давление на пользователей из-за беспокойства по поводу количества лайков.

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"Сначала идея скрытия подсчета лайков заключалась в уменьшении беспокойства и смущения, связанных с размещением контента в социальной сети. То есть люди будут беспокоиться о том, получит ли их сообщения достаточное количество лайков", - говорится в сообщении.

В 2019 году Instagram уже тестировал подобную функцию. Только тогда соцсеть автоматически скрывала лайки, и поэтому эксперимент признали провальным.

Компания Logitech представила свою первую мышку, которая имеет поддержку беспроводного введения. Модель получила название Logitech Voice M380. Она оснащена кнопкой для активации технологии голосового ввода Baidu. Мышка также поддерживает перевод 7 языков - английского, китайского, японского, корейского, французского, испанского и тайского.

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