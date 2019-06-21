Еще два поколения первоклассников будут учиться благодаря LEGO

LEGO доставит в Украину новые наборы для первоклассников Фото: Волинь UA

Датская компания LEGO доставит в Украину новые наборы для первоклассников.

Министерство образования и науки Украины договорилось с компанией The LEGO Foundation о продлении сотрудничества на 2019-2020 годы. Также компания предоставит первоклассникам бесплатные наборы конструкторов, сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы видим, что игровые методики обучения с LEGO действительно работают - учителя используют наборы когда изучают с учениками сложения и вычитания, а также во время физкультминуток - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич. - Все отмечают, что эти методики действительно дают возможность наглядно и доступно объяснить детям материал, раскрыть их умения, научиться работать в команде, договариваться, предлагать новые нестандартные решения".

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В общем школьникам должны предоставить около 50 крупных грузовых машин с наборами LEGO.

"Если мы берем объемы по аналогии с прошлым годом, то речь идет о 51 траке. Восемью грузовиками в Украину прибудут наборы LEGO "6 кирпичиков". В еще 43 траках будут везти наборы "LEGO Play Box", - добавила Лилия Гриневич.

В прошлом году The LEGO Foundation предоставило Украине помощь и обеспечило наборами LEGO "6 кирпичиков" и "LEGO Play Box" всех первоклассников 2018-2019 учебного года.