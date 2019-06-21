Еще два поколения первоклассников будут учиться благодаря LEGO

 
Ексклюзивы
1/5
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - исследователь
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - исследователь
Просмотров: 162
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 837
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 738
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2187
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1665
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1485
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5067
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
Фото
Все фото
5
4
6
3
10
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Извращения и тупость: в сети скандал из-за школьного учебника
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Каждую секунду продают 7 наборов Lego: история самых известных в мире игрушек
Видео
Все видео
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Украинские студенты пригласили в гости королеву Великобритании
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
Гриневич рассказала, могут ли школьники учиться во вторую смену
В школах ввели электронные журналы и дневники
В школах ввели электронные журналы и дневники
Как будут работать школы при больницах
Как будут работать школы при больницах
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 837
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 504
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2097
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 351
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 12:44

Еще два поколения первоклассников будут учиться благодаря LEGO

  Комментировать
Еще два поколения первоклассников будут учиться благодаря LEGO
LEGO доставит в Украину новые наборы для первоклассников Фото: Волинь UA

Датская компания LEGO доставит в Украину новые наборы для первоклассников.

Министерство образования и науки Украины договорилось с компанией The LEGO Foundation о продлении сотрудничества на 2019-2020 годы. Также компания предоставит первоклассникам бесплатные наборы конструкторов, сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас мы видим, что игровые методики обучения с LEGO действительно работают - учителя используют наборы когда изучают с учениками сложения и вычитания, а также во время физкультминуток - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич. - Все отмечают, что эти методики действительно дают возможность наглядно и доступно объяснить детям материал, раскрыть их умения, научиться работать в команде, договариваться, предлагать новые нестандартные решения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Составили рейтинг лучших вузов Украины

В общем школьникам должны предоставить около 50 крупных грузовых машин с наборами LEGO.

"Если мы берем объемы по аналогии с прошлым годом, то речь идет о 51 траке. Восемью грузовиками в Украину прибудут наборы LEGO "6 кирпичиков". В еще 43 траках будут везти наборы "LEGO Play Box", - добавила Лилия Гриневич.

В прошлом году The LEGO Foundation предоставило Украине помощь и обеспечило наборами LEGO "6 кирпичиков" и "LEGO Play Box" всех первоклассников 2018-2019 учебного года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Школьная форма теперь необязательна
Школьная форма теперь необязательна Просмотров: 522
В Украине будут создавать образовательные округа
В Украине будут создавать образовательные округа Просмотров: 153
Сейчас вы читаете новость «Еще два поколения первоклассников будут учиться благодаря LEGO». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Президент спас от тюрьмы писательницу

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 70939
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 44564
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 43417
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 35078
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 34965
Образование
Школьная форма теперь необязательна
Школьная форма теперь необязательна Просмотров: 522
Составили рейтинг лучших вузов Украины
Составили рейтинг лучших вузов Украины Просмотров: 6903
В Украине будут создавать образовательные округа
В Украине будут создавать образовательные округа Просмотров: 153
Донецкие школьницы получили наивысший балл на ВНО
Донецкие школьницы получили наивысший балл на ВНО Просмотров: 423
Как определить, в какой профессии можно достичь наибольших успехов
Как определить, в какой профессии можно достичь наибольших успехов Просмотров: 405
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
6
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
Голосов: 2874
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua