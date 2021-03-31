31 марта 1940 года открыли нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия". Он расположен в северной части города Нью-Йорк.

Аэропорт является третьим самым загруженным аэропортом, обслуживающим Нью-Йорк, и двадцатым популярным в Соединенных Штатах Америки. Аэропорт "Ла-Гуардия" охватывает 280 га.

Автор: agentika.com Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

В 2016 году в аэропорту произошел значительный рост пассажиропотока. Он обслужил почти 29,8 млн пассажиров, что на 14,2% больше чем в 2015 году.

"Ла-Гуардия" имеет четыре терминала (A, B, C и D). Они соединены автобусами и проходами. Знаки на всех терминалах разработал Пауль Мейксьенар. Терминал В находился под непосредственной администрацией порта, но в 2016 году его передали частной компании LaGuardia Gateway Partners.

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"Ла-Гуардию" часто критиковали за некоторые устаревшие объекты. Действующий президент США Джо Байден сравнил аэропорт со "страной третьего мира".

Среди летчиков аэропорт называют USS LaGuardia, поскольку взлетно-посадочные полосы короткие и окружены водой, что дает ощущение посадки на авианосцы.

27 июля 2015 года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о плане реконструкции, который полностью заменит существующий аэропорт. Проект реконструкции начался в 2016 году и завершился в 2021 году. Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилбер Райт в США. Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с и пролетел 260 м.