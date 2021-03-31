  Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 396
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 333
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 819
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 216
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 252
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
4
5
16
5
5
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Видео
Все видео
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 396
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 216
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1224
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 684
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 558
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 11:11

Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

  Комментировать

31 марта 1940 года открыли нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия". Он расположен в северной части города Нью-Йорк.

Аэропорт является третьим самым загруженным аэропортом, обслуживающим Нью-Йорк, и двадцатым популярным в Соединенных Штатах Америки. Аэропорт "Ла-Гуардия" охватывает 280 га.

Автор: agentika.com
  Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"
Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

В 2016 году в аэропорту произошел значительный рост пассажиропотока. Он обслужил почти 29,8 млн пассажиров, что на 14,2% больше чем в 2015 году.

"Ла-Гуардия" имеет четыре терминала (A, B, C и D). Они соединены автобусами и проходами. Знаки на всех терминалах разработал Пауль Мейксьенар. Терминал В находился под непосредственной администрацией порта, но в 2016 году его передали частной компании LaGuardia Gateway Partners.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В воздух поднялся первый гидроплан

"Ла-Гуардию" часто критиковали за некоторые устаревшие объекты. Действующий президент США Джо Байден сравнил аэропорт со "страной третьего мира".

Среди летчиков аэропорт называют USS LaGuardia, поскольку взлетно-посадочные полосы короткие и окружены водой, что дает ощущение посадки на авианосцы.

27 июля 2015 года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о плане реконструкции, который полностью заменит существующий аэропорт. Проект реконструкции начался в 2016 году и завершился в 2021 году.

Первым самолетом, на котором люди смогли оторваться от земли и совершить горизонтальный полет, стал "Флаер". Его построили братья Орвилл и Уилбер Райт в США. Первый известный полет самолета в истории человечества совершили 17 декабря 1903 года. "Флаер" продержался в воздухе 59 с и пролетел 260 м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Джо Байден сравнил американский аэропорт со "страной третьего мира"

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 17496
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 14319
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 8847
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8658
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 7731
Техника
В воздух поднялся первый гидроплан
В воздух поднялся первый гидроплан
 Просмотров: 81
Открыли самый длинный мост Европы
Открыли самый длинный мост Европы
 Просмотров: 360
В Украине заработал новый железнодорожный вокзал
В Украине заработал новый железнодорожный вокзал
 Просмотров: 315
Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками
Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками
 Просмотров: 108
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
1
Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского
Голосов: 286
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть