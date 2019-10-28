Дроны будут распознавать живых людей по фото

Фото: Remote Sensing

Дроны оснащены экшн-камерами.

Инженеры из Ирака и Австралии научили дроны отличать живых людей от мертвых благодаря алгоритму OpenPose, который распознает дыхание. Соответствующие исследования опубликовали в академическом журнале Remote Sensing.

Благодаря изображениям с дрона алгоритм распознает в кадре человека и размечает на его грудной клетке ключевые точки. После он анализирует изменения и периодичность яркости этой области и распознает, дышит ли человек.

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"Система использует последовательность изображений, снятых камерой дрона, для дистанционного обнаружения сердечно-легочного движения, вызванного периодическим движением грудной клетки человека, который выжил", - говорит руководитель исследования из Университета Южной Австралии Джавана Чалая.

Для тестирования системы разработчики снимали с дрона один манекен и 8 человек в четырех разных позах. Алгоритм распознал живых людей в кадре во всех случаях. Сейчас система не работает в режиме реального времени. Данные можно проанализировать после посадки дрона.

Крупнейший производитель дронов DJI оценивает общее число спасенных с помощью дронов людей - 279 человек.