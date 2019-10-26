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суббота, 26 октября 2019 16:56

До украинских полярников пришел необычный гость
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Пингвин впервые за зимовку пришел к станции "Академик Вернадский".
Фото: Facebook
Пингвин впервые за зимовку пришел к станции "Академик Вернадский".
Пингвин впервые за зимовку пришел к станции "Академик Вернадский".
Пингвин впервые за зимовку пришел к станции "Академик Вернадский".
Пингвин впервые за зимовку пришел к станции "Академик Вернадский".

На антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" пришел императорский пингвин.

"И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно и себе признаться. А здесь стоит он", - написала в Facebook украинская исследовательница Оксана Савенко.

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Добавила, что пингвин впервые за зимовку пришел к станции.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. На станции круглый год работают полярники. В частности проводят научные исследования на шестом континенте.

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