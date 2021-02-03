Для дальнейшего внедрения цифровизации в регионах нужно учесть мнение общественности - председатель Smart City.UA Назаров

Председатель инициативы Smart City.UA Юрий Назаров: "Любой глобальный процесс возможен лишь при сознательном участии каждого члена общества"

Председатель инициативы Smart City.UA Юрий Назаров на своей странице в Facebook запустил опрос относительно диджитализации украинских общин.

"Считаю, что любой глобальный процесс возможен лишь при сознательном участии каждого члена общины. Предлагаю ответить на несколько вопросов относительно цифровизации регионов в Украине", - написал председатель Smart City.UA Назаров

Он отметил, что консолидированное мнение представителей общественности станет основой для определения наиболее важных направлений развития дальнейшей цифровизации регионов Украины.

"Предлагаю ответить на несколько вопросов относительно цифровизации регионов в Украине. Ваше мнение является реальным индикатором для выявления приоритетных отраслей внедрения цифровых решений", - подчеркнул Назаров,

Председатель Smart City.UA призвал общественность присоединиться к опросу и заполнить аналитическую анкету.

Напомним, что ранее глава Комитета Смарт Сити Общественного совета при Минцифры и председатель Smart City.UA Юрий Назаров сообщал, что Комитетом был разработан опросный лист. С его помощью будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации.