Длиной с футбольное поле: к Земле приближается большой астероид

 
Ексклюзивы
1/5
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 387
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 405
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 360
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1683
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4068
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 684
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 855
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 693
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1 Просмотров: 2025
Фото
Все фото
13
6
8
4
4
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
&quot;Отряд&quot; морских котиков приплыл к украинским полярникам
"Отряд" морских котиков приплыл к украинским полярникам
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Ровер Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Сверхлегкий вертолет NASA совершил посадку на поверхность Марса
Видео
Все видео
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
На Красной планете обнаружили "море дюн"
На Красной планете обнаружили "море дюн"
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Обнаружили новых жителей антарктического дна
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 549
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1656
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 810
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 198
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 16:19

Длиной с футбольное поле: к Земле приближается большой астероид

  Комментировать
Длиной с футбольное поле: к Земле приближается большой астероид
Космическое тело будет лететь со скоростью 23 км/с. Фото: pixabay.com

Мимо земли пролетит астероид 2015 KJ19 длиной 118 м, что равно длине стандартного футбольного поля.

Твердое небесное тело максимально приблизится к нашей планете 14 мая в 13:00 по Киеву, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космическое тело будет лететь со скоростью 23 км/с или более 82 тыс. км/ч. С такой скоростью астероид смог бы за час дважды облететь Землю.

Максимальное расстояние космического камня до Земли составит 5,8 млн км. В NASA отмечают, что ни размер астероида, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида

Космический зонд Voyager-1, который в 1977 году запустили в космос, зафиксировал непрерывный гул за пределами Солнечной системы. Хотя аппарат уже фиксировал вибрации в межзвездном газе из-за случайных вспышек Солнца, новое исследование обнаружило, что гул непрерывен и не связан с солнечной активностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Длиной с футбольное поле: к Земле приближается большой астероид». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Певица оставила образ псевдо-девственницы

Селянам запретили торговать на рынках

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Открыли университет

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 10683
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8487
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 7156
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 7083
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 6120
Наука
Украина готовит образовательный договор с Польшей: подробности
Украина готовит образовательный договор с Польшей: подробности Просмотров: 153
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
Узнаете о жизни динозавров - когда откроют уникальную выставку
13
 Просмотров: 162
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
Зафиксировали звуки космоса за пределами Солнечной системы
 Просмотров: 342
"Отряд" морских котиков приплыл к украинским полярникам
"Отряд" морских котиков приплыл к украинским полярникам
6
 Просмотров: 279
Новая угроза на ЧАЭС: под разрушенным реактором нарастают ядерные процессы
Новая угроза на ЧАЭС: под разрушенным реактором нарастают ядерные процессы Просмотров: 495
Больше всего комментируют
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
1
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
Голосов: 294
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть