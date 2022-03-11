"Дия" спасет: что делать украинцам, потерявшим документы из-за войны

Новый документ можно использовать вместо паспорта. Фото: pinterest.com

Кабмин утвердил порядок использования временного удостоверения личности в "Дія". Получить "єДокумент" можно в приложении или на сайте.

Цифровое удостоверение будет содержать паспортные данные, ИНН, а также при возможности фото, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в видеообращении 10 марта.

"Его можно будет сгенерировать в приложении и на портале "Дія". "єДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые в результате потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность", - отметил Шмигаль.

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Временное цифровое удостоверение будут признавать органы государственной власти, нацполиция и военные на блокпостах.

"єДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дія". После обновления приложения "Дія" из него исчезли все имеющиеся документы, чтобы уберечь персональные данные украинцев.

В приложении "Дія" можно будет подать заявку на возмещение за разрушенное или утраченное имущество. Для финансовой помощи гражданам Украины уже создали и "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры".