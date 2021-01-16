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суббота, 16 января 2021 11:55

Дезинформация от недовольных: WhatsApp перенесла дату синхронизации с Facebook

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Дезинформация от недовольных: WhatsApp перенесла дату синхронизации с Facebook
WhatsApp развенчала мифы о передаче данных. Изображение: whatsapp-ili-whotsapp.html

Мессенджер WhatsApp перенес дату вступления в силу обновленного соглашения пользователя с 8 февраля перенесли на 15 мая. Согласно ей должен был начать передавать персональные данные пользователей компании Facebook, потому что есть его частью.

"Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших условий пользователей. Мы не намерены блокировать или удалять чьи-то аккаунты 8 февраля", - говорится в сообщении компании.

После анонса изменений получили "множество отзывов от пользователей, которые остались недовольны недавним обновлением". Между тем в интернете появились "слухи и ложная информация".

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В WhatsApp убеждают, что ни сам мессенджер, ни Facebook не имеют доступа к личным сообщений пользователей, а недавнее обновление "никоим образом не нарушает эти принципы". Также не видят местоположении пользователей и не делятся контактами с Facebook.

Обновления якобы включают новые варианты, с использованием которых люди должны будут сообщать о бизнесе на WhatsApp. В мессенджере добавляют, что "больше людей решат это делать в будущем, и важно, чтобы люди знали об этих услугах".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов привлечь $1 млрд в долг во избежание слияния или продажи приложения.

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