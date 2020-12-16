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среда, 16 декабря 2020 18:58

Десятиметровые динозавры появятся в Виннице
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В Подольском зоопарке Виннице появились десятиметровые динозавры. Они двигаются и издают реалистичные звуки. Об этом сообщает пресс-служба Подольского зоопарка.

Роботов-динозавров разработали китайские инженеры. Совсем скоро жители и гости Винницы смогут воочию увидеть пресмыкающихся Мезозойской эры. Гигантские ящеры, жившие на Земле во время Юрского и Мелового периодов. Вокруг динозавров высадили вечнозеленые деревья и кусты - сосны, туи, пихты, тисы. Впоследствии в зоопарке появятся и редкие съедобные каштаны.

В Подольском зоопарке установят динозавров
Фото: Facebook
В Подольском зоопарке установят динозавров
В Подольском зоопарке установят динозавров
В Подольском зоопарке установят динозавров
В Подольском зоопарке высадили вечнозеленые деревья

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Подольский зоопарк является "самым молодым" в Украине, его основали 15 лет назад. Сейчас там проживает 45 видов млекопитающих и 35 видов птиц. Общее количество животных около 400.

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