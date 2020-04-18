Что грозит ученикам, которые оказывают буллинг в отношении учителей

Людям, которые оказывают буллинг грозит административная ответственность Фото: Lvivyes

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине ввели ограничения во всех сферах, в том числе и образовательной.

Как результат, учеников перевели на дистанционное обучение. Однако, благодаря соответствующим нововведением, за последний месяц учителя начали массово становиться жертвами буллинг со стороны детей.

"Согласно закону о противодействии буллинга людям, которые оказывают травлю грозит административная ответственность, - объясняет заместитель директора Львовского местно центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Кристина Гвателяк. - В связи с тем, что школьники - лица несовершеннолетние, потому что еще не достигли 18-го возраста, то наказание за них понесут родители или опекуны".

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По словам эксперта, в случае доказательства буллинга обидчику придется заплатить штраф в размере от 850 до 1700 грн. Если возможности отдать такие деньги нет, тогда их обяжут выполнять общественные работы в течение 20-40 ч.

"Если в течение года учитель подвергается буллингу со стороны того же ребенка повторно, то размер штрафа и время общественных работ увеличивается от 1700 до 3400 гривен и 40-60 часов соответственно, - говорит Гвателяк. - Если буллинг оказывает группа людей, то соответствующую сумму придется отдать каждому из них".

В статье 53 Закона Украины "Об образовании" сказано, что соискатели образования - ученики - обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса, соблюдать этические нормы.