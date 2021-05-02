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воскресенье, 02 мая 2021 10:50

Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами вернулся на Землю: как это было

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Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами вернулся на Землю: как это было
После шестимесячного пребывания на борту МКС на Землю вернулись астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Фото: nasa.gov

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами на борту успешно вернулся на Землю

Расстыковка с Международной космической станцией произошла в субботу в 20:35 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 03:35 по Киеву). Через 6,5 ч. апарат сел в Мексиканском заливе неподалеку Флориды, сообщило NASA.

После шестимесячного пребывания на борту МКС на Землю вернулись астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

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На борту МКС продолжают работу космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марка Ванде Хай, прибывшие на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18". А также прибывшие на станцию ​​на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с 4 астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции. В составе экипажа - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде. Предполагается, что космонавты проведут на орбите около полугода.

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