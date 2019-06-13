Cоздали универсальную донорскую кровь: научное открытие

Эксперты обнаружили кишечные бактерии, которые могут производить ферменты, которые изменяют группу крови. Фото: из открытых источников

Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили ферменты, которые могут превращать донорскую кровь 2-й группы на универсальную.

Для успешного переливания донорской крови она должна быть совместимой с кровью пациента.

Эксперты обнаружили кишечные бактерии, которые могут производить ферменты, которые изменяют группу крови. Они производят 2 энзима, которые удаляют антигены крови типа А, превращая его в антиген-свободных клеток крови типа O.

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Изменить группу можно только для крови второй группы, однако и это - значительное достижение.

Другие ученые настороженно относятся к открытию канадских исследователей. Отмечают, что эксперимент нужно повторить, сообщили на 24tv.ua.

Группа крови - это классификация с наличием или отсутствием определенных унаследованных антигенов на поверхности эритроцитов и частично на лейкоцитах, тромбоцитах и ​​других клетках тканей. Такими антигенами могут быть белки, углеводы, гликопротеины или гликолипиды в зависимости от системы групп крови. Известно 36 систем групп крови человека, среди которых важнейшими являются система AB0 и система Rh (RhD). Исследователи считают, что в случае переливания крови только несовместимость по этим двум системами может представлять серьезную угрозу для здоровья. Несовместимость по другим системами, такими как MNS, Duffy, Kell, Lewis, влечет слабую реакцию на переливание крови или же она вообще отсутствует. Другие системы групп крови более важны в хирургии для трансплантации.