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понедельник, 15 марта 2021 02:27

Clubhouse заблокировали в еще одной стране

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Clubhouse заблокировали в еще одной стране

Оман стал второй страной мира, которая заблокировала приложение Clubhouse. Власти объяснили, что программа не имела необходимых разрешений.

Отмечается, что некоторые активисты считают шаг дальнейшим наступлением на свободу выражения мнений в стране, пишет "Радио Свобода".

Правительство пока не ответил на запросы о комментарии, однако телекоммуникационный регулятор заявил порталу WAF, что приложение было заблокировано из-за "отсутствия надлежащего разрешения". Теперь аналогичные коммуникационные приложения должны получить разрешение от властей.

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В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.

Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, продолжает приобретать популярность в Украине. В середине февраля сервис насчитывал более 100 тыс. пользователей. Сейчас их больше в 2,5 раза.

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