Человека впервые ввели в состояние анабиоза

Ученые ввели пациента в состояние глубокого сна Фото: pixabay.com

Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда успешно погрузили по крайней мере одного пациента в состояние глубокого сна.

Это сделали для того, чтобы спасти человека от травм. В противном случае это привело бы к смерти, сообщает New Scientist.

Исследователи планируют провести эксперимент на 10 пациентах и ​​сравнить их данные с 10 другими - из контрольной группы. Окончательные результаты будут опубликованы в 2020 году.

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Такую технику официально называют экстренной консервацией и реанимацией. Во время ЕКС температуру тела человека охлаждают до 10-15 градусов Цельсия. Кровь пациента заменяют холодным физиологическим раствором. После врачи имеют около двух часов, чтобы провести операцию и вернуть человеку нормальную температуру тела.

При нормальной температуре тела - около 37 градусов Цельсия - человеческие клетки требуют постоянной подачи кислорода для того, чтобы производить энергию. Когда сердце перестает биться, кровь больше не доставляет кислород в клетки. Без кислорода мозг может прожить лишь около пяти минут до того, как ему будет нанесен непоправимый ущерб. Но охлаждения организма замедляет или останавливает химические реакции в клетках, которым нужно меньше кислорода.