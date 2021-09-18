Boeing выделит $ 200 млн на создание ударного беспилотника нового поколения

Сбор нового БПЛА будет происходить на новом объекте в штате Иллинойс, который Boeing планирует завершить в 2024 году. Фото: Flickr.com

Американская авиационная компания Boeing заявила о намерении инвестировать $200 млн в программу строительства нового беспилотного аппарата MQ-25 Stingray, который должен расширить ударные возможности авианосцев.

Об этом сообщает в пятницу американское издание The Hill.

"Boeing будет строить MQ-25 Stingray, первый беспилотный самолет ВМС США оперативного назначения на авианосцах", - отмечает издание.

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Сборка нового БПЛА будет проходить на новом объекте в штате Иллинойс, который Boeing планирует завершить в 2024 году. В общей сложности американские ВМС планируют приобрести более 70 самолетов MQ-25 для использования их на палубах авианосцев.

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