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воскресенье, 15 августа 2021 05:50

Boeing вернет на завод космический корабль Starliner: в чем причина

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Boeing вернет на завод космический корабль Starliner: в чем причина
Компания Boeing сообщила NASA, демонтаж CST-100 Starliner из ракеты Atlas V Фото: Reuters

Компания Boeing демонтирует свой космический корабль CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет его на завод для устранения неисправностей двигателя. Об этом говорится в заявлении Boeing.

Отмечается, что компания Boeing сообщила NASA, что демонтирует CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет космический корабль в центр обработки коммерческих экипажей и грузов для более детального поиска неисправностей двигателя.

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"Мы продолжим работать над проблемой на заводе и решили отказаться от этого окна запуска, чтобы уступить место другим национальным приоритетным миссиям", — заявил руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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