Boeing вернет на завод космический корабль Starliner: в чем причина

Компания Boeing демонтирует свой космический корабль CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет его на завод для устранения неисправностей двигателя. Об этом говорится в заявлении Boeing.
Отмечается, что компания Boeing сообщила NASA, что демонтирует CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет космический корабль в центр обработки коммерческих экипажей и грузов для более детального поиска неисправностей двигателя.
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"Мы продолжим работать над проблемой на заводе и решили отказаться от этого окна запуска, чтобы уступить место другим национальным приоритетным миссиям", — заявил руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.
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