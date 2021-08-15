Boeing вернет на завод космический корабль Starliner: в чем причина

Компания Boeing сообщила NASA, демонтаж CST-100 Starliner из ракеты Atlas V Фото: Reuters

Компания Boeing демонтирует свой космический корабль CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет его на завод для устранения неисправностей двигателя. Об этом говорится в заявлении Boeing.

Отмечается, что компания Boeing сообщила NASA, что демонтирует CST-100 Starliner с ракеты Atlas V и вернет космический корабль в центр обработки коммерческих экипажей и грузов для более детального поиска неисправностей двигателя.

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"Мы продолжим работать над проблемой на заводе и решили отказаться от этого окна запуска, чтобы уступить место другим национальным приоритетным миссиям", — заявил руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.

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