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понедельник, 08 февраля 2021 13:03

Boeing 747 впервые совершил межконтинентальный перелет
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8 февраля 1969 состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747. На время своего создания он был самым тяжелым и вместительным пассажирским самолетом.

Четырехмоторный Boeing 747 имеет двухпалубную конфигурацию, при этом верхняя палуба значительно уступает по длине нижней. Верхнюю палубу сконструировали таким образом, чтобы увеличить количество пассажирских мест и при необходимости переоборудовать в грузовой.

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Компания-производитель надеялась, что Boeing 747 станет сверхзвуковым самолетом, но достичь этих показателей удалось уже в феврале 2020 года.

Существует несколько различных вариантов Boeing 747, большинство из которых могут совершать перелеты на разное расстояние. Рекордсменом среди 747 является Boeing австралийской авиакомпании Qantas Airways. В 1989 году самолет совершил беспосадочный перелет из Лондона в Сидней, преодолев 18000 км за 20 часов 50 минут.

17 июля 2014 недалеко от Тореза Донецкой области сбили пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Малазийские авиалинии" рейса МН17. В результате сбития самолета погибли 298 человек - 283 пассажира, 15 членов экипажа. По количеству жертв катастрофа Boeing 777 стала самой крупной в истории Украины.

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Дата
08
февраля

Boeing 747 впервые совершил межконтинентальный перелет

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