Билл Гейтс хочет бороться с глобальным потеплением фото: pinterest.com

Миллиардер Билл Гейтс вкладывает $ 100 млн в проект солнечного геоинжиниринга. В рамках этой инициативы исследователи из Гарварда предлагают бороться с глобальным потеплением путем уменьшения нагрева Земли от солнечных лучей.

Проект предлагает уменьшить нагрев планеты, блокируя прохождение части солнечных лучей к поверхности планеты, сообщает Teachtoday.

Механизм действия аэрозолей в атмосфере достаточно прост - физическая структура микроскопических частиц блокирует и рассеивает свет.

В реальности последствия действия аэрозолей предусмотреть достаточно трудно. Аэрозоли в атмосфере всегда влияли на изменение климата, но наука имеет мало четких данных.

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Билл Гейтс поддержит один из этапов исследовательской программы под названием Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (ScoPEx). Для этого планируют запустить воздушный шар на высоту 20 км и распылить от 100 г до 2 кг микроскопических частиц кальция карбоната (мела).

"Глобально 2015-2019 годы были самыми теплыми за время измерений. Это исследование является одним из ответов для понимания полного набора опций по борьбе с климатическим кризисом", - рассказывают авторы исследования.

Солнечный геоинжиниринг - это общий термин, которым описывают технологии, которые изменяют физические свойства Земли в максимальном масштабе. Например, технологии вызывания дождя или технологии захвата двуокиси углерода и хранения его в гигантских подземных резервуарах.