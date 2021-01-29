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пятница, 29 января 2021 11:42

Без проводов и на расстоянии 2 метра - устройства Xiaomi создали новую зарядку
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Без проводов и на расстоянии 2 метра - устройства Xiaomi создали новую зарядку
Фото: Xiaomi
Без проводов и на расстоянии 2 метра - устройства Xiaomi создали новую зарядку
Без проводов и на расстоянии 2 метра - устройства Xiaomi создали новую зарядку

Китайская компания Xiaomi представила технологию, которая позволяет заряжать устройства без кабелей или подставок. Станция работает в радиусе нескольких метров от зарядки и на ее эффективность не влияют физические препятствия.

Так, при мощности 5 Ватт одновременно можно заряжать несколько устройств. Xiaomi уверяет, что "гостинные будущего будут полностью беспроводными", а ее Mi Air Charge будет работать не только со смартфонами, а также с умными браслетами и другими портативными устройствами, сообщает компания производителя.

В 2021 году технология точно не появится на рынке. Об месяц запуска не сообщается.

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iPhone от компании Apple получит новую систему охлаждения. Особенностью новых смартфонов станет высокая эффективность за счет использования испарительной камеры.

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