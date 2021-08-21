Астронавты сфотографировали восход солнца над Землей

Показали как выглядит смена дня и ночи. Фото: NASA

Астронавтами NASA опубликовали снимок ночной Земли.

На фотографии сделанной с борта Международной космической станции, можно увидеть как происходит смена дня и ночи над Землей. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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В момент, когда делали фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля. Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасхода, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.