Астронавты сфотографировали восход солнца над Землей

Астронавтами NASA опубликовали снимок ночной Земли.
На фотографии сделанной с борта Международной космической станции, можно увидеть как происходит смена дня и ночи над Землей. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA ищет добровольцев для жизни в марсианских условиях
В момент, когда делали фото, Международная космическая станция находилась над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане.
Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля.
Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасхода, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.
Комментарии