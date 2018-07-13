Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

47 лет назад американские астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин совершили первую в истории автомобильную поездку по Луне.

"Мне казалось, что все невероятно интересный сон. Мы видели кратеры Матвея, Луки и Марка, нашли валун "лунный камень Бытия", смотрели на "Море дождей". Когда едешь по поверхности, а не осторожно ходишь по ней, ощущение такое, что ты разведчик, покоритель, что осваиваешь эту таинственную планету, вот-вот увидишь что-то необычное, фантастическое. Если бы не было ровера, мы бы многого не увидели и не нашли. Не привезли бы на Землю образцы лунных геологических пород. Ровер был нашим товарищем, прекрасным членом нашего экипажа, он нас не подвел. Мы оставили его на Луне и попрощались, как с боевым товарищем", - сказал астронавт Джеймс Ирвин в одном из интервью.

По бездорожью спутника Земли они катались на четырехколесном полноприводном электромобиле Lunar Rover Vehicle 31 июля 1971 года в рамках 4 высадки людей на Луну. Командир экипажа 9 пилотируемого космического корабля "Аполлон-15" Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели на Луне почти 3 суток. Длительность 3 выходов на лунную поверхность составила 18 ч. 30 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый дирижабль пролетел 18 минут

Целью полета было исследование месячных Апеннин. В частности, астронавты изучали глубокое ущелье, носящее название Борозда Хэдли, однако спуститься вниз без специального снаряжения все же не решились. На ровере проехали в целом 27,9 км. Было собрано и затем доставлено на Землю 77 кг образцов лунного грунта. После полета специалисты назвали образцы, доставленные экспедицией, "богатым уловом" всей программы, а миссию "Аполлона-15" - одной из самых блестящих с научной точки зрения.

Максимальное отдаление ровера ограничивали ресурсы индивидуальных систем обеспечения астронавтов, которых должно было хватить для пешего возвращения к модулю в случае поломки автомобиля.

Установленная на луномобиль цветная телевизионная камера с 6-кратным объективом-трансфокатором была оснащена электроприводом для поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях и изменения фокусного расстояния, благодаря чему ею могли управлять не только астронавты, но и оператор с Земли. Удалось снять уникальные на то время фото.

18 июня 2009 запустили космический аппарат NASA по исследованию Луны - Lunar Reconnaissance Orbiter. Космический аппарат запустили с площадки SLC 41 на Базе Военно-воздушных сил США на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas V. 23 июня 2009 LRO вышел на лунную орбиту.