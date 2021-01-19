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вторник, 19 января 2021 11:17

Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой

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Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой
Москва попросила NASA доставить на станцию продукты из РФ, но там предложили воспользоваться американской едой. Фото: pixabay.com

Астронавты NASA на МКС бесплатно поделились едой с российскими космонавтами, поскольку запуск грузового корабля с провиантом Прогресс МС-16 перенесли с 11 декабря на середину февраля.

Об этом по открытому каналу связи, который транслирует стрим NASA, рассказал космонавт Сергей Рыжиков.

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с питанием", – сообщил он в ЦУП.

Москва попросила NASA доставить на станцию продукты из РФ, но там предложили воспользоваться американской едой, которой на МКС большой запас.

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В NASA назвали 18 астронавтов, претендующих на место в космическом корабле Orion по новой программе Artemis. В 2024 году он должен совершить посадку на поверхность Луны.

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