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четверг, 27 августа 2020 09:53

Apple собирается возобновить выпуск забытого беспроводного гаджета

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Apple собирается возобновить выпуск забытого беспроводного гаджета
AirPower может появиться в продаже вместе с выходом iPhone 12. Фото: pexels.com

Компания Apple собирается возобновить внедрение беспроводной зарядки AirPower. Анонсированный в 2017 году гаджет был отозван из-за несоответствия высоким стандартам качества компании. Причиной оказался серьезный технический просчет, который вызвал мощный перегрев.

Через три года дефект смогли исправить и AirPower может появиться в продаже вместе с выходом iPhone 12 в 2020 году, сообщает Digital Trends.

В июне топ-менеджер компании Джон Проссер заявил, что Apple решила проблему, как заставить AirPower работать с Apple Watch, поскольку запатентованную систему зарядки умных часов было трудно совместить с системами iPhone и AirPods. Сейчас Apple работает над меньшей по размеру беспроводной зарядкой, выпуск которой запланирован на первую половину 2020 года, хотя эти временные рамки, очевидно, изменят из-за карантина.

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В феврале 2021 года компания Apple планирует выпустить более доступную версию нового iPhone 12. Его покажут уже этой осенью. Предварительно, цена будет около $800.

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