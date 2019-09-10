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вторник, 10 сентября 2019 22:09

Apple представила iPhone 11

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  Компания Apple показала iPhone 11. Фото: REUTERS
Компания Apple показала iPhone 11. Фото: REUTERS

Компания Apple представила iPhone 11.

Новинка получила экран 6,1 дюйма и две камеры, которые снимают в широком и ультрашироким формате. iPhone 11 будут производить в 6 цветах: пастельно красный, сиреневый, желтый, зеленый, и традиционные белый и черный.

Сердцем iPhone 11 стал процессор A13 Bionic, который гарантирует пользователю рекордную производительность. Гаджет также получил батарею повышенной емкости, и сможет работать на час дольше по сравнению с iPhone XR. В Apple заявляют, что iPhone 11 имеет самую быструю видеосистему среди всех телефонов.

 

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Как отмечается, в гаджет добавили ночной режим съемки, а также режим SlowMotion во фронтальную камеру.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

Компания Apple планирует весной 2020 года выпустить дешевый iPhone. Организация хочет завоевать больше покупателей, в частности в Китае.

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