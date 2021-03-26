Apple планирует выпустить сверхпрочные часы

Компания Apple может выпустить часы со сверхпрочным корпусом.
Новое устройство будет ориентировано на спортсменов, туристов и любителей экстремального отдыха, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что новые часы могут представить уже в конце 2021 года. Таким образом Apple будут конкурировать с компанией Casio Computer Co., которая выпускает устройства с дополнительной защитой.
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Новый продукт условно называют Explorer Edition. Он будет иметь такие же функциональные особенности, как и обычные Apple Watch.
Компания не комментирует возможность выхода новых часов.
Компания OnePlus представила первые разумные часы OnePlus Watch. Стоимость устройства составит $159.
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