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суббота, 09 мая 2020 13:57

Apple обновила линейку MacBook Pro 13

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Apple обновила линейку MacBook Pro 13
Представили обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro.

Хоть и с некоторым опозданием, но американцы всё же решили обновить линейку 13-дюймовых MacBook Pro. И после состоявшегося пресс релиза 16-дюймового макбука многие поклонники "яблочных компьютеров" мечтали о выходе обновлённого варианта одного из самых компактных и мощных ноутбуков современности.

С точки зрения визуальной эстетики практически ничего не изменилось. Существенным преимуществом новинки можно назвать клавиатуру ножничного типа Magic Keyboard, которая по обещаниям разработчиков намного надёжнее "бабочки". Добавлена кнопка физического типа "Escape" и дактилоскопический сенсор Touch ID. Apple оснастили ноутбук специальной микросхемой Security Chip, для обеспечения безопасности пользователя во время работы в сети.

Дисплей такой же, как и в предшественнике. IPS матрица на 13,3 дюйма выводит картинку в максимальном разрешении 2560 на 1600 точек. Монитор очень точно передаёт цвета по всему диапазону благодаря фирменной технологии Wide Color и автоматической регулировке баланса белого True Tone. Запаса яркости более чем достаточно (500 кд/м^2).

Несмотря на то, что в топовых вариациях данного решения стоят камни Intel поколения Ice Lake, младшие макбуки будут работать под управлением 14 нм Core i5/i7 восьмой ревизии. Базовая частота последних составляет 1,4 и 1,7 ГГц соответственно (на каждое из 4-х ядер), а вот в бусте процессоры набирают мощность вплоть до 4,5 ГГц. В максимальной комплектации – аналогичные, но уже 10 нм ЦП, работающие на частоте 2 и 2,3 ГГц (3,8/4,1 в режиме Boost). Относительно параметров ОЗУ: от 8 до 16 Гб DDR3 в младших моделях, и 16-32 Гб DDR4X (3733 МГц) в старших.

В MacBook Pro 13 установлены твердотельные SSD на 256 Гб по умолчанию, что ровно в 2 раза больше, чем в версии 2019 года. Объём можно расширить вплоть до 4 Тб, и это весьма достойный показатель при сохранившейся стоимости устройства. Самое слабое решение можно приобрести за 1300 долларов, что на 700 у.е. меньше, чем цена стандартного варианта.

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