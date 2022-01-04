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вторник, 04 января 2022 05:52

Apple достигла рекордной капитализации в три трлн долларов

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Apple достигла рекордной капитализации в три трлн долларов
Apple добилась рекордной капитализации. Фото: Reuters

Apple стала первой в мире компанией, достигшей капитализации в три триллиона долларов.

Это произошло в первый же день биржевых торгов 2002 года, сообщает "Радио Свобода".

Рыночная стоимость Apple стала больше, чем весь фондовый рынок Германии.

В середине первого дня торгов 2022 года на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Apple подорожали почти на 3% - до 182,88 доллара. Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла трех триллионов долларов.

Ближайший конкурент Apple – компания Microsoft – стоит 2,5 триллиона.

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Apple Inc. (бывшая Apple Computer, Inc.) — американская технологическая компания с офисом в Купертино (Калифорния), проектирующая и разрабатывающая бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.

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