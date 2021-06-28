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понедельник, 28 июня 2021 17:10

Amazon купил зашифрованный мессенджер

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Amazon купил зашифрованный мессенджер
Корпорация приобрела сервис Wickr. Фото: AppAgg

Компания Amazon купила платформу для обмена зашифрованными сообщениями Wickr.

Она указала на спрос на более безопасный обмен сообщениями во время пандемии, сообщает Financial Times.

"Wickr предлагает сквозные зашифрованные сообщения, голосовые и видеозвонки, общий доступ к файлам. Amazon Web Services не раскрывает сумму сделки", - говорится в сообщении.

Wickr содержит технологию зашифрованной связи со сквозным шифрованием. Подобный используют в WhatsApp и Signal.

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"На сегодня заказчики государственного сектора используют Wickr для различных задач, от безопасного общения с офисными работниками до оказания зашифрованных коммуникаций", - заявил вице-президент и директор по информационной безопасности Amazon Стивен Шмидт.

Самым распространенным для общения в Украине мобильным приложением является Viber. Оно же самое популярное среди всех возрастных категорий, которым пользуются 66% украинцев.

Вторым по популярности мессенджером стал Facebook, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Им пользуются 35% опрошенных.

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