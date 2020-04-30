Як педагогу довести спробу булінгу

Онлайн обучение лучше всего помогает доказать буллинг Фото: ZMINA

Буллинг по отношению к учителям в период карантина перестал быть единичным явлением. Так, школьники во всех областях начали массовым оказывать психологическое насилие над своими педагогами.

"Чтобы доказать попытку буллинга учителю необходимо сообщить о травле руководству учебного заведения и правоохранительным органам, - рассказывает Gazeta.ua заместитель директора Львовского местно центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Кристина Гвателяк. - со своей стороны полицейские должны составить протокол и подтвердить факт буллинга. На основании этого педагог может подавать на своего обидчика в суд. Если последняя инстанция примет решение в пользу учителя, только тогда провинившегося школьника привлекут к ответственности. Меру наказания также выбирает суд".

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В случае, если руководитель школы знал о случае буллинга по отношению к учителю со стороны ученика и не сообщил полиции, тогда ему придется платить штраф в размере от 850 до 1700 грн или выполнять исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением до 20% от зарплаты.

"Сейчас особенно легко доказать буллинг. Ведь происходит он исключительно онлайн, - говорит Гвателяк. - Если во время урока ребенок словесно оскорбляет педагога, например, употребляет нецензурную лексику, то последнему следует снять видео или записать на диктофон все слова школьника. Однако суд примет такие доказательства исключительно с показаниями свидетелей. Поэтому в такие моменты лучше присоединить к видеоконференции дополнительно какого-либо учителя или позвать кого-то из родных, кто бы позже мог подтвердить попытку буллинга".

Буллинг - одна из разновидностей насилия, который применяется преимущественно в коллективах с целью личного самоутверждения "булера" за счет систематического унижения "жертвы".