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понедельник, 07 мая 2018 07:25

4 привычки, которые помогут достичь успеха

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Ставить цели легко. Значительно труднее реализовать задуманное. Часто люди на пути к поставленным целям опускают руки и сходят с дороги.

Соблюдая простые правила, можно добиться успеха, убеждена эксперт портала по поиску работы The Muse Элис Калиш, пишет nv.ua.

Специалист советует ввести в жизнь четыре привычки. Их следует придерживаться каждый день.

Читайте

Читать можно книги, газеты, журналы или блоги в социальные сети. Стоит ввести в ежедневную привычку читать перед сном или в общественном транспорте по дороге на работу. Если читать новости в собственной отрасли или последнюю художественную или психологическую книгу - вы будете на шаг впереди.

Автор: br.freepik.com
 

Каким должен быть быть объем прочитанного - зависит от каждого человека. Главное - читать и понемногу увеличивать объем прочитанного.

Общайтесь с людьми

Живое общение важно для гармоничного развития и психологического комфорта. Общение с положительными и искренними людьми поднимает настроение, придает хороших эмоций. Если на общение реальное не всегда хватает времени, регулярно комментируйте публикации знакомых и друзей в социальных сетях.

Автор: web-lady.com
 

Пишите им о своих впечатлениях, задавайте вопросы и спрашивайте советы. Таким образом вы будете иметь постоянный контакт и сможете поддерживать связь.

Ведите дневник

Ведение дневника или собственного блога помогает разобраться в себе, очистить свои мысли. Писать следует регулярно каждый вечер или каждое утро.

Автор: Flytothesky.ru
 

Записывая мысли, можно лучше оценить ситуацию и анализировать свои достижения за определенный временной промежуток.

Задавайте вопросы

Всегда старайтесь узнать больше. Глупых вопросов не бывает. Если вы чем-то интересуетесь, значит, стремитесь расширить кругозор. Это стоит внимания.

Автор: Моя Планета
 

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Спрашивать никогда не стыдно.

Конфликт имеет две составляющие: факты и эмоции. Чтобы разрешить спор, нужно контролировать свои эмоции. Они чаще всего основываются на гордости и упрямстве. Если во время спора оперируют фактами, найдется взаимоприемлемое решение. Эмоциональную ссора часто не решают. Это разрушает отношения, пишет профессор психологии Джек Шафер.

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