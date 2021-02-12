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воскресенье, 14 февраля 2021 08:50

145 лет назад презентовали первый телефон

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145 лет назад презентовали первый телефон
145 лет назад презентовали первый телефон фото: nowuknow

14 февраля 1876 американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

Трубка Белла служила по очереди и для передачи, и для приема звука. Она не имела звонка, а вызов абонента происходил через трубку с помощью свистка. Дальность действия такого прибора не превышала 500 метров.

На первенство по изобретению телефона, кроме Белла, претендовали около трех десятков ученых. Речь идет о МакДоноуте, Эдисоне, Грее, Долбире, Блейке, Ирвине и Фелькере. Это привело к возникновению ряду судебных процессов в США, которые лишь подтвердили коллективность изобретения, признав по разным изобретателями первенство по отдельным пунктам.

B 1877 году изобретатель Ваден использовал для вызова абоненту телеграфный ключ, который замыкал круг звонка. В том же году немецкая компания "Сименс и Гальске" начала производить телефонные аппараты с двумя телефонными трубками. Одна служила для приема, другая - для передачи речи.

В 1973 году выпустили первый прототип портативного сотового телефона - Motorola DynaTAC. Считается, что первый звонок сделали 3 апреля 1973, когда изобретатель, сотрудник Motorola Мартин Купер позвонил конкуренту из AT & T Джоелю Энгелю.

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Дата
14
февраля

145 лет назад презентовали первый телефон

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