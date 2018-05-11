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пятница, 11 мая 2018 18:01

Зварыч соскучился по пребыванием в депутатском кресле - политолог

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Зварыч соскучился по пребыванием в депутатском кресле - политолог
Евгений Магда: Любые конфискационные законопроекты будут негативно влиять на инвестиционный климат. ФОТО: rubryka.com

Из-за приближения президентских и парламентских выборов, ожидается много инициатив и законопроектов.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал политический эксперт Евгений Магда.

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"Учитывая президентские и парламентские выборы (пройдут в 2019 году. - Gazeta.ua), будет много различных инициатив. Не исключал бы принятие законопроекта Романа Зварыча в первом чтении. Но надо понимать, что любые конфискационные законопроекты будут негативно влиять на инвестиционный климат. Понимаю энтузиазм господина Зварыча, который, очевидно, соскучился по пребыванием в депутатском кресле. Он туда вернулся после длительной паузы (после парламентских выборов 2012 года Роман Зварыч отошел от публичной политики. 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его депутатом поскольку парламент досрочно прекратил полномочия Валерия Пацкана. Во времена президентства Виктора Ющенко занимал должность министра юстиции. 2005-м выяснилось что, до назначения в правительство никогда не был профессором Колумбийского университета, не имел докторской степени, как это указывалось в его биографии. - Gazeta.ua)", - говорит он.

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Деятельность российских банков в Украине и без того достаточно ограничена, рассказал эксперт.

"Они не могут отсюда выводить деньги. Это не наличные, которую в маршрутке можно не декларировать. Финансовая система работает достаточно прозрачно и перекрыть каналы вывода денег за границу вполне реально. Российские банки будут сначала оспаривать это решение в украинских судах, если они не получат то, что хотят, будут обращаться в европейские. Роман Зварыч был министром юстиции и должен осознавать последствия своего законопроекта. Это скорее механизм для собственного пиара. Это стремление депутата, который недавно вернулся к депутатскому корпусу, напомнить о себе, показать, что он не просто так бездельничал, а творчески и плодотворно работал над различными инициативами. Главное - зарегистрировать, создать информационный шум, а потом можно и не настаивать на его принятии. И обсуждение, и голосование за законопроект будут чрезвычайно политизированы и иметь на большое влияние предвыборной кампании", - подытожил он.

Имущество российских банков и компаний надо национализировать.
Соответствующий законопроект №8340 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 8 мая, сообщает "24".
Его инициатором выступил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Роман Зварыч, который 17 апреля принял присягу депутата.

Автор: Таисия Алексеева
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