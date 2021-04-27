Журналисты рассказали о схемах, которыми руководство сети заправок "БРСМ" заставляет заниматься рабочих

Журналисты программы "Гроші" уличили сеть АЗС "БРСМ" в использовании неофициальных кассовых чеков. Фото: Autoua.net

Журналисты программы "Гроші" телеканала 2+2 уличили сеть АЗС "БРСМ" в использовании "липовых" чеков при оплате наличными.

Об этом стало известно из их сюжета, пишет УНИАН.

Журналисты программы "Гроші" телеканала 2+2 уличили сеть АЗС "БРСМ" в использовании неофициальных - "липовых" кассовых чеков при расчете наличными на заправках. Они записали интервью бывшего менеджера сети заправок "БРСМ", который рассказал о главных схемах, в которые его заставляло участвовать экс-руководство.

"Первый (чек который получает покупатель при расчете карточкой прим. Ред) - официальный. То есть расчет идет через кассу. Все начисляется, все скидки, все учитывается. Другой (чек который получает покупатель при расчете наличными-прим.ред) - неофициальный. То есть чек выходит, но кассовый аппарат его не фиксирует. Налоговики этой реализации не видят", - говорит экс-менеджер "БРСМ".

Журналисты специально рассчитались наличными на заправке "БРСМ" и получили чек, на котором есть отметка "Послеоплата К", которого не было на чеке, выданном после оплаты карточкой.

"Если человек обратится к сети с таким чеком, то ничего не сможет доказать, "потому что он нигде не фиксируется"", - журналисты цитируют объяснения бывшего менеджера сети заправок "БРСМ".

По словам экс-менеджера "БРСМ", наличные под которые выдают "липовые" чеки собираются в течение смены - потом они фиксируются, прописывается литраж бензина проданный за эти деньги и все это передается на главный офис.

"Все как в настоящей преступной "бригаде", только вместо "смотрящего за кэшем" - директор заправки", - резюмируют журналисты.