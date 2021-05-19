Журналисты назвали самую коррумпированную экспертную организацию в строительной сфере

Журналисты издания "Украинский репортер" озвучили и обнародовали свои расследование по фирме "Первая частная экспертиза"

Вчера, 18 мая, в Униан на круглом столе "Черная экспертиза в строительстве: прямая угроза для жизни миллионов украинцев. Как с ней бороться?" журналисты издания "Украинский репортер" озвучили и обнародовали свои расследование фирмы "Первая частная экспертиза" со Львова, которая своей деятельностью вызывает немало вопросов. И их следует адресовать правоохранительным органам.

Само же мероприятие организовал Национальный экспертно-строительный альянс Украины, чтобы привести в действие процессы очистки строительной отрасли от нечестных экспертов и чтобы экспертная среда становилась саморегулируемой.

К обсуждению привлекли народных депутатов, авторитетных специалистов строительной отрасли, юристов, представителей общественности.

По словам президента НЕБАУ Виктора Лещинского, они хотят привлечь внимание общества и власти к этому негативному и опасному явлению, как "черная экспертиза" и побороть ее.

"Сейчас в нашей стране сложилась негативная тенденция в сфере разрешительной документации и экспертизы в строительстве. Наблюдается значительное снижение качества проектной документации, экспертизы такой документации, пренебрежение установленными процедурами и нормами. Поскольку встречаются такие организации, которые дискредитируют рынок. Поэтому правила в работе должны быть для всех одинаковы", - подчеркнул он.

"Черные эксперты" из разных городов Украины начали штамповать экспертные выводы конвейером. Они объединяются в своеобразные колл-центры. Осваивают все проектные группы, предлагая просчитать 50 процентов от стоимости по ДСТУ, быстро подписать онлайн соглашение, и после получения средств на следующий день "новой почтой" прислать положительный отчет.

В таких колл-центрах "трудятся" несколько сотрудников, которые и "штампуют" положительные выводы, имея под рукой десятки печатей на все случаи.

Строительный эксперт Максим Бут стал жертвой таких фирм. Поскольку его подпись уже подделали где-то на 400 экспертных отчетах.

"С реестра случайно узнал, что мои подписи стоят на многих отчетах. А их я не видел даже в глаза", - отметил он.

При обсуждении темы от журналиста "Украинской репортер" прозвучали конкретное название фирмы, которая выполняет свои обязанности не добросовестно. Это Фирма "Первая частная экспертиза" со Львова. Она, якобы, рассмотрев мифический пакет документов по реконструкции трехэтажного детского сада с надстройкой, предоставленный "заказчиком", оперативно подготовила положительное экспертное заключение, получив за свои услуги 20 тысяч 900 гривен.

Подтверждение этому есть на сайте "Украинской репортер" в статье "Журналисты вывели на чистую воду "серых" экспертов в строительстве (+видео").

Народный депутат Александр Аликсийчук пообещал ознакомиться с журналистскими материалами и отреагировать на них депутатскими запросами в соответствующие правоохранительные органы и профильное министерство. Также он готов содействовать в совершенствовании законодательства, которое улучшит ситуацию в этом вопросе.

Виктор Лещинский подчеркнул, что на каждое такое преступление должна быть жесткая реакция, потому что это угрожает безопасности миллионов украинцев.

"Заказчики экспертизы должны понимать, что речь идет прежде всего о настоящей и профессиональной экспертной оценке. А не о получении бумажки с той или иной "шарашкиной" конторы, цель которой только обогатиться, получив какие-то средства и затем скрыться, прячась от правоохранителей. Это вызывает и определенное недоверие у инвесторов к нашей стране, в которой сегодня происходят существенные инфраструктурные изменения, продолжается "Большая стройка", - сказал он.

Кстати, Национальный экспертно-строительный альянс Украины инициировал перевод экспертизы в электронный вид. Скоро появится и электронная база экспертных заключений. Также только с личной флешкой эксперт сможет подписывать экспертные документы, ставить на них печать. Это поможет исключить подделки.

Виктор Лещинский считает, что должна действовать система саморегулирования в экспертной среде. Речь идет о делегировании определенных полномочий той или иной авторитетной общественной организации, которая будет вести реестр, включать или исключать из него те или иные организации с учетом соответствующих критериев. В таком формате должны быть заинтересованы и специалисты, и общественность.

НЕБАУ на своих интернет-площадках, в социальных сетях создает информационный Форум для обсуждений, выступлений, обнародования фактов, комментариев. На них заказчики, клиенты, проектировщики смогут оставлять отзывы. Это станет одним из инструментов для того, чтобы избавиться от "черных экспертов".