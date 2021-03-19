Жесткий локдаун повредит многим сферам, но не айти - Прилепа

Коронавирус навсегда изменил подход бизнеса к работе в офисе, но ИТ рынок был к этому готов. Фото: Mind.ua

В разных украинских городах вновь начинают вводить усиленные карантинные меры, офисы снова переходят на удаленную работу, а учреждения культуры и питания закрываются. Что же касается ИТ-бизнеса, то большинство офисов перешли на удаленную работу еще год назад, потому что структура ИТ-бизнеса достаточно эффективно функционирует в отдаленном формате, поэтому пандемия никоим образом не помешала рабочим процессам.

Об этом рассказал соучредитель компании Prof-IT Богдан Прилепа.

Он подчеркнул, что в условиях жестких локдаунов, айти-сфера Украины практически не пострадала, а алгоритмы работы не изменились. Международные гиганты даже выделяли средства на обустройство домашних рабочих мест сотрудникам, мы также создаем соответствующие условия и стараемся не сбавлять темпы.

"В нашей компании работают люди более чем из восьми стран мира, и это не только жители стран бывшего СНГ, а и граждане азиатских стран и стран Ближнего Востока, но если это возможно реализовать, мы предпочитаем работу в офисе", - отметил эксперт.

Прилепа рассказал, что вопрос удаленной работы в сфере айти был актуальным задолго до начала коронакризиса в мире. Многие компании экспериментировали с офисным вариантом работы и удаленным, но с тех пор, как работа на дому стала скорее необходимостью, чем опцией, сотрудники преимущественно обустроили себе рабочие места и уже не видят смысла тратить время и усилия на поездки в офисы.

"Также важным фактором соблюдения карантина является то, что айти - это довольно специфический рынок и если в команде кто-то заболел, то заменить его очень сложно, а риски порой бывают большими, ведь есть жесткие условия контрактов, особенно с зарубежными клиентами", - добавил Богдан.

Поэтому, когда мир преодолеет Covid-19, жизнь уже не будет такой, как раньше, и нам следует привыкать к изменениям уже сейчас, добавил эксперт.