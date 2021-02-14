Землю будут продавать на электронных аукционах

Землю будут продавать на электронных торгах. Фото zemelka.ua

На заседании аграрного комитета Верховной Рады одобрили законопроект о продаже земли через интернет.

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете, сообщает zemelka.ua.

По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи или аренды с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

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По прогнозам специалистов с открытием рынка украинскую землю начнут продавать по 1000 долларов за гектар.